‘Gf Vip 4’, Antonio Zequila spara a zero su Antonella Elia e Adriana Volpe, poi fa un’insinuazione su Barbara D’Urso. E a proposito di ‘Temptation Island’… (Di martedì 7 luglio 2020) È stata una puntata di Turchesando ricca di dichiarazioni al vetriolo quella andata in onda oggi su Radio italia anni 60 roma Fm 100.5: ospite del programma di Turchese Baracchi è stato Antonio Zequila, tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro delle polemiche più volte nel corso della sua permanenza nella Casa, Antonio è stato sicuramente tra i protagonisti indiscussi del reality show di Canale 5 e alla Baracchi ha rivelato di essere stato a un soffio dal far parte del cast di Temptation Island, insieme alla ormai ex compagna Marina Fadda: C’era stato un contatto quando ero fidanzato con Marina, ci volevano, poi alla fine hanno preso qualcun altro perché la nostra storia è naufragata in mari diversi, piuttosto che nei mari della Sardegna. Protagonista della settima edizione, invece, è Antonella ... Leggi su isaechia

