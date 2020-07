Gemelle siamesi separate con successo al Bambino Gesù di Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Importante prima per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove lo scorso 5 giugno due gemelline siamesi unite dalla nuca sono state sottoposte con successo ad un intervento di separazione. Il lungo e delicato intervento, ben 18 ore, è stato preparato per oltre un anno. L'enorme difficoltà era legata al fatto che le due bambine avevano parte del cranio e del sistema venoso in comune. L'annuncio è stato dato a poco più di un mese dall'interno in una conferenza stampa organizzata presso la struttura. I medici che hanno seguito il delicato caso delle due bimbe e hanno eseguito il complesso intervento hanno spiegato che le piccole Ervina e Prefina, due anni compiuti lo scorso 29 giugno, sono attualmente ricoverate nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale in due lettini vicini insieme alla madre.Ervina e Prefina nascono in Centrafrica nel 2018. ... Leggi su blogo

