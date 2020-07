Fonseca: “A Roma le sconfitte pesano tanto, non è facile ripartire” (Di martedì 7 luglio 2020) Alla vigilia della gara di domani in programma alle ore 21:45 contro il Parma, parlare in conferenza stampa il tecnico della Roma Fonseca. Queste le parole del tecnico giallorossi. “Il nostro 2020? Dobbiamo separare i due momenti, non abbiamo iniziato bene questo 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema sul quale stiamo cercando di lavorare. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Zaniolo a Napoli? Se era con noi è perché è pronto, non era in condizione di giocare novanta minuti ma poteva giocare benissimo trenta minuti. Dobbiamo capire che una sconfitta è solo una sconfitta, non possiamo essere entusiasti certo però non possiamo farci condizionare il futuro. Altri nomi al mio posto? ... Leggi su alfredopedulla

rivistalaroma : #Fonseca 'Tutti dobbiamo e possiamo fare meglio' <Rivista LA ROMA> ( - italiaserait : Roma, Fonseca: “Qui è difficile reagire, domani faremo meglio” - quotidianodirg : Fonseca “Voci su altri allenatori alla Roma? Nessun fastidio” - sportli26181512 : Fonseca non si sente sotto esame: 'Conosco tanti vincenti che all'inizio faticavano...': Fonseca non si sente sotto… - RaiSport : ?? @PFonsecaCoach: '#Zaniolo non è pronto per giocare dall'inizio' Il centrocampista giallorosso è tornato in campo… -