Fase 3: Mtv e Uiv lanciano Carta dell'enoturismo ai tempi del Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Gli enoturisti all'epoca del Covid-19 sono italiani e vogliono sentirsi al sicuro. Dall'ultimo sondaggio di Enit, emerge che 9 italiani su 10 hanno intenzione di trascorrere le proprie vacanze nel Belpaese. E mentre molte aziende stentano a riprendere le attività, emerge la necessità di ripartire, proteggendo collaboratori e turisti, e di fare chiarezza tra le norme e linee guida per la sicurezza trasmesse a livello internazionale, nazionale e locale, tenendo conto della specificità del settore. Nasce in questo contesto di difficoltà la 'Carta dell'enoturismo ai tempi del Covid-19', ideata e scritta a quattro mani da Unione italiana vini e Movimento turismo del vino, un progetto organico di supporto alle aziende e tutela per imprenditori, lavoratori e enoturisti. La Carta prevede un documento in 38 punti che raccoglie ... Leggi su liberoquotidiano

weslynjager : se non riconoscete i pv non avete avuto la fase mtv 24/7 -