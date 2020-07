Estrazione Superenalotto 7 luglio: centrato il 6 a Sassari (Di martedì 7 luglio 2020) Estrazione Superenalotto del 7/7/2020: dopo il 6 da 67 milioni centrato a Arcola stasera centrato ancora a Sassari il jackpot da oltre 50 milioni La combinazione vincente dell’ultima Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 7 luglio 2020, stavolta basta per sbancare il jackpot da oltre 50 milioni di euro. Un fortunato riesce infatti ad imitare il… L'articolo Estrazione Superenalotto 7 luglio: centrato il 6 a Sassari Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Estrazione del martedì per il SuperEnalotto ed i sei numeri della combinazione vincente. I numeri estratti questa sera sono: 16 24 29 53 73 88 Jolly 62 SuperStar 50 Come si gioca Giocare al SuperEnalo ...Su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 7 luglio 2020. I numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 16 24 29 53 73 88. Numer ...