Dl Semplificazioni: limiti a abuso d’ufficio Conte: «Gestione sofferta, ma convergenza» Stade e ferrovie: ecco dove aprono i cantieri (Di martedì 7 luglio 2020) Il premier, dopo il lungo vertice notturno, illustra il testo approvato «salvo intese». abuso d’ufficio: danno erariale solo se c’è dolo. Appalti senza gara fino a 5 milioni Leggi su corriere

Il premier ha esordito ringraziando ... E così fino al luglio 2021 la responsabilità alla Corte dei Conti per danno erariale sarà limitata al solo dolo.

Codice dei contratti: Nel Decreto Semplificazioni le nuove regole per i contratti sotto soglia

L'intero Titolo I del Decreto-legge sulle Semplificazioni approvato "salvo intese" dal Consiglio dei Ministri di stanotte contiene all'articolo 1 le nuove regole per i contratti sotto ...

