Covid, torna in calo il numero dei nuovi positivi in Campania (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di un nuovo positivo al Covid su 1.344 tamponi esaminati il bilancio dei test effettuati in Campania. A renderlo noto, nel consueto bollettino giornaliero, è l’Unità di Crisi della Regione. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1 Tamponi del giorno: 1.344 Totale positivi: 4.747 Totale tamponi: 294.712 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.089 (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Covid, torna ... Leggi su anteprima24

Nelle scorse ore l’agenzia di stampa statale serba Tanjug ha annunciato la riapertura dello stabilimento FCA di Kragujevac, sede storica in cui, a partire dal 1955, la Zastava Automobiles ha costruito ...

Dieci regioni senza nuovi positivi, in testa sempre la Lombardia con 111, poi Emilia Romagna (38) e Campania (27)

Sono 8 i morti per Coronavirus e 208 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dati che portato il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 34.869 e quello dei contagiati a 241.8 ...

