Covid, Bankitalia: “Oltre metà della popolazione a rischio soglia povertà” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Oltre la metà delle famiglie italiane rischia di rimanere sulla soglia della povertà a causa della crisi Covid in un quadro generale che vede una riduzione del reddito per molte famiglie, tanto che il 40% ha difficoltà col mutuo per la prima casa. È la fotografia di Bankitalia che ha pubblicato sul sito per la serie “Note Covid-19” lo studio “Principali risultati dell’Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020”. Nel report si legge che “la quota di popolazione che non ha sufficienti risorse finanziarie liquide per poter restare alla soglia di povertà per 3 mesi in assenza di altre entrate raggiunge il 55%“. “Oltre a un diffuso calo nei redditi – spiega lo studio -, più di un terzo degli individui dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti ... Leggi su quifinanza

Adnkronos : #Covid, #Bankitalia: giù il reddito per oltre il 50% delle famiglie - fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - RaiNews : Banca d'Italia, indagine su effetti del Covid-19: colpito il reddito di metà della popolazione. Impatto più severo… - lauranaka : Carrellata notizie no anche da #Bankitalia: impatto COVID negativo soprattutto per lavoratori autonomi, calo reddit… - antonluca_cuoco : Pil ITA farà -11,2%, ultimi in EU (Eurostat). ITA perderà 1,2 milioni di posti di lavoro entro 2020, se la pandemia… -