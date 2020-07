Coronavirus, in Kerala si è ridotta la mortalità grazie all’omeopatia? No! (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19In diversi blog, dove persone che si definiscono «dottore» promuovono i preparati omeopatici, si sostiene una correlazione tra questi e il calo dei morti per Covid-19 nello Stato indiano del Kerala, la cui ministra della Salute K.K Shailaja avrebbe ricevuto una menzione d’onore dall’Onu per il suo eccellente lavoro nell’arginare la pandemia. Che l’omeopatia lavori esclusivamente sull’effetto placebo – e in questo senso è di fatto una Medicina alternativa, ovvero la cui efficacia non è stata mai dimostrata – lo abbiamo visto in diversi articoli. L’India in particolare è stata la sede di una potente casa editrice di riviste predatorie, che hanno dato spazio ad articoli di scarsa ... Leggi su open.online

Nuova Delhi, 07 lug 09:28 - (Agenzia Nova) - I casi di coronavirus in India ... Pradesh (1.077), Jammu e Kashmir (8.675), Jharkhand (2.847), Karnataka (25.317), Kerala (5.622), Ladakh (1.005), Madhya ...

I funzionari sanitari del Kerala inseguono l’uomo che è fuggito dalla quarantena a casa dopo il litigio con la moglie

Durante la pandemia, ci sono stati strani eventi che hanno coinvolto pazienti o sospetti di COVID-19. L’aggiunta di un altro bizzarro incidente all’elenco è di un uomo del Kerala che ha dato un brutto ...

