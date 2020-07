Coronavirus, i numeri del 7 luglio: meglio di ieri ma allerta focolai (Di martedì 7 luglio 2020) In attesa del nuovo bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, si registra un nuovo focolaio a Fiumicino per fortuna subito isolato all’aeroporto. Negli ultimi giorni i dati hanno oscillato intorno ai 200 contagi giornalieri, mentre il numero del decessi è sceso anche sotto le 10 unità. La situazione parrebbe sotto controllo, se non che resta l’allerta per l’insorgere di nuovi focolai. Gli ultimi sono quelli nel Mantovano, con 70 lavoratori positivi e 200 in quarantena tra macelli e salumifici, e all’ospedale di Rimini dove si contano 8 contagiati e la situazione risulta “circoscritta”, assicura la Ausl. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato, in accordo con la Farnesina, lo stop ai voli dal Bangladesh. Una sospensione ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : Start-up antivirus per il rilancio. Ecco le storie di queste cinque giovani aziende per ripartire #startup… - sportface2016 : #Coronavirus | Ecco i dati regione per regione, oggi martedì 7 luglio #covid19 - alessand_mella : Diagnosticati sono per lo più asintomatici. Ospedali per fortuna si svuotano. Anche oggi buoni numeri se consideria… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID?19 -