Coronavirus: allerta per un’ondata di freddo in arrivo in Perù, stato di emergenza per il timore contagi (Di martedì 7 luglio 2020) Mentre sta affrontando l’epidemia di Coronavirus, in Perù è stato dichiarato lo stato di emergenza per 101 distretti di 28 province e 8 regioni per un’ondata di freddo in arrivo: lo riporta il quotidiano El Comercio di Lima.Il Perù è il 2° Paese con più contagi in America latina dopo il Brasile: nell’ultimo rapporto del Ministero della Sanità è stato fornito un bilancio ufficiale di 305.703 casi di contagio e 10.772 morti. In considerazione del fatto che le basse temperature potrebbero contribuire ad aggravare ulteriormente la situazione, il presidente Martin Vizcarra ha firmato un decreto che autorizza per 60 giorni misure di sostegno urgenti per gran parte del sud del Paese, per le regioni di Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno e Tacna. Il prof. Francisco Mestanzal capo del ... Leggi su meteoweb.eu

ShardanFreeMan : RT @ildodopensiero: Giusto per info: all'ospedale qui a due passi da dove abito (Valtrompia) sono già in allerta per la seconda ondata di s… - sardanews : Coronavirus, resta l’allerta: un decesso e un contagio in Sardegna - OfficialJimmyBP : Avvertite Zangrillo che ancora non se n'è accorto. Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni:… - PuntoSicuro : Sistema di allerta COVID-19: l’App Immuni è uno strumento sicuro? #Privacy #Coronavirus #SicurezzaLavoro #ISS... - dalmata22 : RT @ildodopensiero: Giusto per info: all'ospedale qui a due passi da dove abito (Valtrompia) sono già in allerta per la seconda ondata di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allerta Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” Fanpage.it Coronavirus: zero contagi a Pechino, prima volta da giugno

Pechino non registra nuovi casi di contagio accertati da Covid-19 per la prima volta dall'11 giugno, vale a dire dallo scoppio del focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel di ...

Il virus arriva via aereo. Positivi sul volo dal Bangladesh: isolamento per 225 passeggeri

Controlli e massima allerta all'aeroporto di Fiumicino per gli arrivi di passeggeri con Coronavirus. "Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca (Bangladesh) a Roma Fiumicino al mo ...

Pechino non registra nuovi casi di contagio accertati da Covid-19 per la prima volta dall'11 giugno, vale a dire dallo scoppio del focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel di ...Controlli e massima allerta all'aeroporto di Fiumicino per gli arrivi di passeggeri con Coronavirus. "Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca (Bangladesh) a Roma Fiumicino al mo ...