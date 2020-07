Cassa integrazione, tutto ancora fermo: milioni di lavoratori in attesa (Di martedì 7 luglio 2020) Sono due milioni i lavoratori che attendono denaro relativo alla Cassa integrazione. Buona parte di loro devono ancora ricevere la rata di marzo. Nel Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani manca quasi un miliardo. Il caos legato alla Cassa integrazione continua a tenere banco. Attualmente, infatti, ci sono due milioni di lavori che ancora attendono … L'articolo Cassa integrazione, tutto ancora fermo: milioni di lavoratori in attesa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - ilfoglio_it : Il segretario Landini nega (e non si capisce perché), ma i documenti parlano chiaro sulla cassa integrazione: la… - TNannicini : Chi vuole cassa integrazione a pioggia e stop ai licenziamenti fino a dicembre accende la miccia di una bomba socia… - marabutterfly : RT @indipendente071: Oggi sono entrata in un negozio di abbigliamento a Bologna, la commessa mi ha confessato che non ha ancora vista la ca… - Affaritaliani : Coronavirus, Inps: 1,5 milioni di persone sono ancora senza cassa integrazione -