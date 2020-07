Bobo Vieri è un papà perfetto anche in piscina con le sue bimbe (Foto) (Di martedì 7 luglio 2020) Chi l’avrebbe detto che un giorno Bobo Vieri sarebbe diventato il papà migliore di tutti, ed è così che lo ritroviamo in piscina in questa estate con la sua piccola Stella (Foto). Isabel è ancora troppo piccola per stare da sola sul materassino ma anche Stella nonostante sia la sorella maggiore è ancora piccina e il suo papà è attento ad entrambe, papà innamoratissimo delle sue due figlie. Mentre in radio passa il tormentone Una vita da bomber, la canzone cantata da Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Vendola, l’ex calciatore è un padre di famiglia modello. Costanza Caracciolo è stata l’unica a fargli desiderare una famiglia e la Foto che Bobo ha postato sul suo profilo Instagram dice tutto. Stella Vieri sul suo materassino e accanto il suo papà. Costanza e Bobo Vieri non hanno mai mostrato ... Leggi su ultimenotizieflash

Christian Vieri, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola ... Sempre molto premurosi e attenti alla privacy, Bobo e la Caracciolo non mostrano mai in volto le loro piccoline: hanno persino denunciato chi ...

