Bale Off Brasile, concorrenti in quarantena prima delle registrazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Il Brasile è in piena emergenza da contagio di COVID con oltre 40.000 contagi al giorno e un numero di positivi accertati che supera il milione e mezzo. Ciò nonostante molte aree del Paese non sono sottoposte a un lockdown, se non parziale in alcune zone, e anche la vita notturna sembra svolgersi normalmente, con le autorità locali che non sembrano in grado di gestire neanche gli obblighi minimi di mascherina e distanziamento sociale.Bale Off Brasile, concorrenti in quarantena prima delle registrazioni pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 09:00. Leggi su blogo

Bake Off Brasile affronta l'emergenza Covid testando i concorrenti e mettendoli in quarantena preventiva. Il Brasile è in piena emergenza da contagio di COVID con oltre 40.000 contagi al giorno e un n ...

Benedetta Parodi torna su La 7: a settembre un nuovo programma di cucina

Benedetta Parodi è pronta a tornare su La 7. Dopo aver condotto sulla rete di Urbano Cairo I menù di Benedetta dal 2011 al 2013 l’ex giornalista di Studio Aperto sta preparando, secondo le ultime indi ...

