Approvato dal Cdm il Dl Semplificazioni “salvo intese”. Ecco cosa prevede (Di martedì 7 luglio 2020) Approvato a notte fonda dal Consiglio dei ministri, "salvo intese", il Dl Semplificazioni. Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si tratta della "madre di tutte le riforme". La riunione del Consiglio dei ministri era iniziata alle 23 e aveva visto a stretto giro l'approvazione del programma nazionale di riforma 2020 e dei ddl Rendiconto generale dell`Amministrazione dello Stato per l`esercizio finanziario 2019 e Assestamento del bilancio dello Stato per l`anno finanziario 2020. Poi però la discussione tra i ministri si è animata sul Decreto Demplificazioni: 48 articoli che vanno dalla semplificazione delle procedure per gli appalti, allo sblocco delle opere pubbliche alla razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione.Il nodo, a quanto si è appreso, era la norma che prevede, ... Leggi su ilfogliettone

