A sei anni da solo sul barcone ritrova la sua mamma, presto l'abbraccio tra i due (Di martedì 7 luglio 2020) Porto Empedocle (Agrigento), 7 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il ‘miracolo' è avvenuto poco prima delle due del pomeriggio, sotto la canicola estiva, all'interno della tensostruttura a due passi dal porto di Porto Empedocle (Agrigento). Il piccolo Madou, un bimbo di sei anni che ha fatto la traversata del Mediterraneo da solo, senza i genitori, senza un parente, ha ritrovato la sua mamma. Momenti di gioia tra le poliziotte e i volontari delle Croce Rossa che per due settimane si sono occupati del piccolo, durante la quarantena sulla nave Moby Zaza. La madre del bimbo si trova al Cara di Crotone. E presto mamma e figlio si potranno, finalmente, riabbracciare. Dopo i numerosi controlli e gli accertamenti fatti dalla Questura in questi giorni, con l'aiuto della Croce Rossa, è arrivata la conferma. Madou è il figlio della donna che si trova a ... Leggi su iltempo

espressonline : ++ Condannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso ++ - 10_Smarti : Quando mi chiederanno perché abbiamo vinto 3 scudetti in 3 anni, nella lista dei motivi principali scriverò il tuo… - NetflixIT : A te che non sei stata creduta per 2 anni per 'quella volta che Zac Efron è venuto a mangiare il pecorino a casa mi… - tropifranco : Ricordi quando ti sei unito a Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter Minchia 8 anni,non ci posso pensare! - gabrielepx : RT @Adnkronos: A sei anni da solo sul #barcone ritrova la sua #mamma, presto l'abbraccio tra i due -

Ultime Notizie dalla rete : sei anni Ecco la risposta all’emergenza abitativa a Livorno: «In sei anni 222 alloggi a disposizione» Il Tirreno Incentivi auto, in attesa di quelli statali Hyundai lancia il suo bonus da 1.500 euro

Per l’acquisto di un modello Hyundai con rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni di anzianità ... Dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 2020, invece, saranno in vigore gli incentivi proposti dal ...

“Ennio Morricone aspettava la sua morte, l’ha prevista e alla fine parlava dell’aldilà”

È rimasto lucido fino alla fine Ennio Morricone il Maestro della musica italiana morto questa notte a 92 anni. Lo ha detto dichiarato ai giornalisti Vincenzo Denaro, Ordinario e primario emerito di or ...

Per l’acquisto di un modello Hyundai con rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni di anzianità ... Dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 2020, invece, saranno in vigore gli incentivi proposti dal ...È rimasto lucido fino alla fine Ennio Morricone il Maestro della musica italiana morto questa notte a 92 anni. Lo ha detto dichiarato ai giornalisti Vincenzo Denaro, Ordinario e primario emerito di or ...