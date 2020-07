A Hong Kong non si fermano le proteste, nonostante tutto (Di martedì 7 luglio 2020) La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha avvertito i manifestanti pro-democrazia di non violare la nuova legge sulla sicurezza nazionale nella città approvata da Pechino la scorsa settimana: le conseguenze, per chiunque dovesse contravvenire, sarebbero “molto gravi“. Nel frattempo alcuni dissidenti hanno abbandonato il paese, per quello che – formalmente – può essere definito un vero e proprio esilio politico. D’altronde il cielo sopra la città si è fatto molto cupo: al primo ragazzo incriminato per “attività secessioniste e terrorismo”, il 23enne Tong Ying-kit, è stato negato il rilascio su cauzione: rischia l’ergastolo per aver sbandato con la moto su un gruppo di poliziotti mentre sventolava una bandiera che inneggiava alla libertà. Il governo ha inoltre ordinato ... Leggi su wired

Linkiesta : Il silenzio del Pd sulle prepotenze cinesi a #HongKong è un atto di complicità. E se ci fosse ancora un minimo di… - MediasetTgcom24 : WhatsApp non fornirà dati utenti ad autorità di Hong Kong #WhatsApp - MediasetTgcom24 : Hong Kong, scuole rimuoveranno libri che violano la legge sulla sicurezza #HongKong - andreazenatti93 : RT @HDblog: La nuova legge di Hong Kong e i guai per le piattaforme social internazionali - HDblog : La nuova legge di Hong Kong e i guai per le piattaforme social internazionali -