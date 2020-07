Zucca, rimedio per la bellezza | prepariamo delle maschere in casa (Di lunedì 6 luglio 2020) La Zucca non fa solo bene e tavola ma possiamo utilizzarla per preparare alcune maschere di bellezza semplici ed efficaci Zucca in cucina, la conosciamo benissimo e sappiamo pure che fa bene. É ricca di vitamine, e minerali come ferro, fosforo, calcio, potassio, zinco e magnesio. Ma è anche utile per preparare creme di bellezza … L'articolo Zucca, rimedio per la bellezza prepariamo delle maschere in casa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Zucca rimedio Zucca, rimedio per la bellezza | prepariamo delle maschere in casa CheDonna.it Il Grimorio di Circe. Manuale di Magia Verde

Un acquisto fatto per un’irresistibile curiosità Il Grimorio di Circe. Manuale di Magia Verde di Ygraayne (Edizioni Cerchio della Luna, 2012, pag. 269). Già il termine “grimorio” accalappia l’attenzio ...

Miele | scopri i benefici per la cura della pelle e dei capelli

Scopri tutti i benefici preparando semplici rimedi fai da te. Il miele è un alimento molto ... 1- Idrata i capelli: il connubio zucca e miele, per renderli morbidi e idratati. Mettete in una pentola ...

Un acquisto fatto per un’irresistibile curiosità Il Grimorio di Circe. Manuale di Magia Verde di Ygraayne (Edizioni Cerchio della Luna, 2012, pag. 269). Già il termine “grimorio” accalappia l’attenzio ...Scopri tutti i benefici preparando semplici rimedi fai da te. Il miele è un alimento molto ... 1- Idrata i capelli: il connubio zucca e miele, per renderli morbidi e idratati. Mettete in una pentola ...