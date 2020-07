Una Vita, Telmo lascia Acacias dopo la morte di Lucia: tornerà? La trama (Di lunedì 6 luglio 2020) Telmo tornerà ad Acacias? dopo la morte di Lucia, il Martinez sceglie di lasciare il ricco quartiere insieme al piccolo Mateo, nelle prossime puntate italiane di Una Vita. L’ex sacerdote decide, però, di compiere questo importante passo senza Ursula. Quest’ultima non prende affatto bene la notizia. Una decisione non del tutto inaspettata quella che prende … L'articolo Una Vita, Telmo lascia Acacias dopo la morte di Lucia: tornerà? La trama proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

