Trento, auto in lago: muore un uomo di 42 anni. Recuperato il corpo (Di lunedì 6 luglio 2020) auto in lago a Trento, muore un uomo di 42 anni. Si chiamava Simone De Paoli e le cause dello sbandamento dell’auto sono tutte da accertare La scorsa notte nel Trentino Alto Adige c’è stato un grave incidente che ha causato la morte di una persona di quarantadue anni. L’uomo alla guida della sua auto si chiamava Simone De Paoli. Erano quasi le 23 e stava percorrendo la strada provinciale 18 per tornare a casa verso Monte Terlago, dopo aver passato la serata nel bar pizzeria Tre Faggi, secondo quanto riportato da lavocedeltrentino.it. Improvvisamente ha perso il controllo della vettura, si è schiantato contro le rocce ed è precipitato nel lago Santo di Lamar, cadendo per una decina di metri. Su qual tratto di strada manca il guard rail. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Tragedia in Francia, precipita da una giostra nel parco ... Leggi su bloglive

