Traffico Roma del 06-07-2020 ore 15:30 (Di lunedì 6 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda per lavori sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola nelle due direzioni in corso un intervento dei vigili del fuoco in viale delle Milizie altezza via Leone IV per un veicolo in fiamme possibili ripercussioni sul Traffico di zona rallentamenti per un incidente su via Collatina altezza incrocio via Cherso incidente anche in centro con rallentamenti su via della Navicella altezza via Santo Stefano Rotondo intenso il Traffico sulla via Salaria con code a tratti tra l’aeroporto del e via di Villa Spada chiusa lo ricordiamo per lavori in zona Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti e via Ernesto Mauri prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico sospesa la circolazione della linea metro a Battistini Ottaviano per un guasto tecnico agli impianti di linea ATV servizio ... Leggi su romadailynews

Così l'intelligenza artificiale bloccherà gli ingorghi

ROMA - Addio ai blocchi indiscriminati alla circolazione delle auto. In un prossimo futuro gli ingorghi stradali responsabili dell’innalzamento delle emissioni potranno essere previsti, e quindi evita ...

Giustizia, Marcucci: Italia si scusi con Ilaria Capua

Roma, 6 lug. (askanews) - - "Dall'oggi al domani, una importante scienziata, all'epoca anche deputata della Repubblica, viene indagata per traffico internazionale di virus. Ilaria Capua diventa cos il ...

