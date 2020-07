The Last of Us 2, Lorenzo Scattorin: "è stato come doppiare un film" (Di lunedì 6 luglio 2020) Può un videogioco eguagliare l'esperienza cinematografica? Secondo Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel in The Last of Us 2, la risposta è sì, sia per gli spettatori, sia per gli addetti ai lavori. Nel nostro #SalottoCinefilo - qui il link del nostro canale Twitch ufficiale - abbiamo invitato Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel in entrambi i capitoli di The Last of Us, che ci ha dimostrato come il doppiaggio di questo videogame sia stato come doppiare un film. Il noto doppiatore Lorenzo Scattorin ha avuto modo di raccontarci la sua esperienza con The Last of Us, svelandoci alcuni retroscena emozionanti. Tra questi, ci ha potuto confermare che The Last of Us è proprio "come un film": "Quello che potete aver vissuto come giocatori, l'ho vissuto doppiando Joel" - ha raccontato Scattorin - "Mentre ... Leggi su movieplayer

