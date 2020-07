Temptation Island, Ciavy e Valeria hanno lasciato il set: l’anticipazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Due dei grandi protagonisti di questo appena iniziato Temptation Island potrebbero in realtà aver già concluso il loro percorso in Sardegna. Sarebbe, se confermata, una piccola batosta per lo show, appena andato in onda con il primo episodio; Valeria e Ciavy, la coppia “nip” che più di tutte ha conquistato la simpatia e le attenzioni del pubblico all’esordio, sarebbe scoppiata già in queste ore. Addirittura, riferisce la voce, avrebbero già abbandonato il set da diversi giorni, con la notizia tenuta momentaneamente segreta dalla produzione. Indiscrezioni su un possibile addio anticipato di Ciavy e Valeria a Temptation Island: dietro i saluti il tentatore Alessandro Basciano A fare la rivelazione in anteprima è stato GossipNewsItalia, secondo il quale Valeria e Ciavy avrebbero registrato il loro ultimo falò a Temptation ... Leggi su velvetgossip

