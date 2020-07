Sophia Loren e il pianto sconsolato per Morricone: «Sto rimanendo sola...» (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attrice ha appreso della scomparsa del Maestro nella sua casa di Ginevra: «Ho passato tutta la mattina a rivedere i film di Sergio Leone: quanto dispiacere» Leggi su corriere

È una Sophia Loren profondamente addolorata quella raggiunta dal Corriere dopo la morte di Ennio Morricone, scomparso a 91 anni per le conseguenze di una caduta. Un lutto doloroso che ha colpito da vi ...

Sophia Loren, dalla sua casa di Ginevra, piange la morte di Ennio Morricone, che ha reso grande il cinema e l’ha spesso emozionata come spettatrice. "Ho passato una mattinata davvero triste, appena ho ...

