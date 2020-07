Serie A, corsa salvezza da brividi: il calendario a confronto, le prossime 3 giornate fondamentali (Di lunedì 6 luglio 2020) Si salvi chi può. La ripresa post-Covid è stata scoppiettante anche per evitare la retrocessione. Alcune squadre si sono confermate in ripresa, altre ancora in… quarantena. In quest’ultima categoria fanno parte sicuramente Lecce e la Spal, non ha entusiasmato il Genoa mentre dopo il successo di ieri respira un pò la Sampdoria, 3 punti anche per il Brescia ma la situazione per le Rondinelle continua ad essere al limite del tragico. In grossa difficoltà anche il Torino che però ha gli uomini per risollevarsi, scatto della Fiorentina dopo il blitz contro il Parma ma la situazione non può essere considerata ancora tranquilla. Ma, andiamo ad analizzare il calendario squadra per squadra, partendo da quelle che hanno meno chance di salvezza. fondamentali le prossime tre giornate. SPAL 19 PUNTI – Ha praticamente alzato bandiera ... Leggi su calcioweb.eu

Per i match della 31ª giornata le squadre di Serie A entreranno in campo con una celebre colonna sonora di Morricone Bella iniziativa della Lega Serie A che ha deciso che per i match della 31ª giornat ...

