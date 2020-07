Ribery, serata da dimenticare: infortunio e casa svaligiata (Di lunedì 6 luglio 2020) Una domenica amara per Franck Ribery. Il francese ha trovato una brutta sorpresa al rientro da Parma: i ladri gli hanno svaligiato la casa Una domenica amara per Franck Ribery: il francese, oltre a rimediare un infortunio, ha trovato casa svaligiata al rientro da Parma. Il campione della Viola ha esposto denuncia ai Carabinieri, che sono immediatamente intervenuti sul posto. Una giornata molto complicata per l’ex Bayern Monaco, che ha dovuto abbandonare il campo anzitempo contro i ducali. Al termine della gara Iachini ha rassicurato i tifosi: “Ha preso una brutta botta, vediamo come sta alla ripresa degli allenamenti. I grandi giocatori hanno recuperi eccezionali”. Il numero sette è il vero fuoriclasse della Fiorentina e con lui in campo i risultati cambiano notevolmente. Il tecnico dovrà inventarsi qualcosa per farlo convivere con Chiesa. Il 3-5-2 ... Leggi su zon

