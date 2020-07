Ribery, furto a casa del giocatore della Fiorentina | Addio ai viola? (Di lunedì 6 luglio 2020) Franck Ribery pubblica su Instagram il video della sua casa svaligiata e la frase che accompagna il filmato fa temere l’Addio alla Fiorentina. Tornato a casa ha scoperto un caos a dir poco shoccante. Franck Ribery, di ritorno dalla trasferta di Parma con i viola, ha trovato la sua abitazione nel comune di Bagno a Ripoli (in provincia … L'articolo Ribery, furto a casa del giocatore della Fiorentina Addio ai viola? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MediasetTgcom24 : Furto in casa del calciatore Frank Ribery a Firenze #ribery - Corriere : Ribery vittima di un furto in casa minaccia di lasciare Firenze: «Sotto sotto choc» - DiMarzio : #Commisso chiama #Ribery dopo il furto in casa: 'Firenze e la #Fiorentina al tuo fianco per ritrovare la tranquilli… - milanodabereee : RT @Budulacci70: Furto a casa #Ribery E pensare che dopo la partita contro la Juve si era detto più tranquillo. - Budulacci70 : Furto a casa #Ribery E pensare che dopo la partita contro la Juve si era detto più tranquillo. -