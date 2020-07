Popolare e sublime. Addio alla leggenda Morricone, "Sor Ennio" e "Maestro" (Di lunedì 6 luglio 2020) Popolare e sublime. È stato il compositore che ha trasformato la musica da cinema in un genere. Le sue musiche sono state forse le prime ad essere ascoltate come opere autonome dal film. Centinaia sono le pellicole che, al solo evocarle, fanno riecheggiare come primo ricordo le sue colonne sonore. Con Ennio Morricone va via un gigante dell’arte e della cultura italiana nel mondo.Una vita che ne vale mille, la sua. Nato a Roma il 10 novembre 1928, figlio di trombettista e diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia. In un’intervista a Repubblica disse: “La musica mi ha salvato da fame e guerra. Ma l’arte è puro talento, la sofferenza non c’entra”. Lui, che la guerra l’aveva vissuta in prima persona, studiando di mattina al conservatorio e suonando la sera la tromba per gli ufficiali tedeschi “riuniti in un locale di via ... Leggi su huffingtonpost

