Morto a 33 anni il calciatore Giuseppe Rizza: era ricoverato per un’emorragia cerebrale (Di lunedì 6 luglio 2020) Morto a 33 anni il calciatore Giuseppe Rizza: era ricoverato per un’emorragia cerebrale Il calciatore ex Juventus Giuseppe Rizza è Morto a 33 anni. Rizza, cresciuto nelle giovanili della Juve, era ricoverato da diverse settimane presso l’ospedale Cannizzaro di Catania in seguito ad un’emorragia cerebrale. Era in coma farmacologico e negli ultimi giorni erano arrivati segnali di ripresa. Poi l’improvviso peggioramento e il decesso. A ricordarlo su Twitter è Giorgio Chiellini: “Ciao Peppino, ci mancherai”, ha scritto il difensore della Juventus. Leggi anche: È Morto Mario Corso, campione dell’Inter anni Sessanta Leggi su tpi

