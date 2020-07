Milan, l'Europa sarà l'ultimo regalo di Ibra e Pioli (Di lunedì 6 luglio 2020) Il matrimonio fra Ibrahimovic ed il Milan che dura da gennaio sembra che finirà con la conclusione del campionato, ma oltre a ciò, sappiamo che anche Stefano Pioli dirà addio per lasciare spazio al nuovo tecnico individuato da Ivan Gazidis: Ralf Rangnick. SS Lazio v AC Milan - Serie A Le voci sono nell’aria ormai da tempo e sembrerebbe che il finale di questa storia sia già scritto, ma prima che ciò accada, l’attuale tecnico ed il centravanti svedese si sono ripromessi di riportare il Milan in... Leggi su 90min

