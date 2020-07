Mercato Juventus, nuovo scambio con la Roma: sul piatto due gioielli (Di lunedì 6 luglio 2020) Mercato Juventus – Juventus e Roma sono le due compagini del calcio italiano che in questo periodo sono fra le protagoniste del Mercato. I tanti, possibili, scambi fra i bianconeri e la squadra della Capitale sono già stati diramati. Zaniolo, Bernardeschi, Cristante, Rugani e Romero sono alcuni dei profili che negli ultimi mesi sono entrati nei vari sondaggi fra le due società, pronte qualora arrivasse l’offerta giusta che soddisfi entrambe le parti, a sedersi al tavolo delle trattative. Ma in questo momento l’ultima voce di Mercato parla di uno scambio fra due giovanissimi. Mercato Juventus, Nicolussi per Riccardi Infatti negli ultimi sondaggi di Mercato è sorta una possibilità di scambio fra due giovanissimi giocatori. Ai bianconeri sembra interessare Riccardi che già nel 2019 era stato trattato nell’ambito ... Leggi su juvedipendenza

