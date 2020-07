Menez: “Al Milan litigai con Mihajlovic, ma per colpa mia. E su Ranieri…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato da DAZN, Jérémy Menez, neoacquisto della Reggina, ha ricordato il proprio rapporto con Sinisa Mihajlovic e Claudio Ranieri, allenatori che ha avuto rispettivamente a Milan e Roma: “Con Mihajlivic abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po’ più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui. Ranieri? Sul campo è un duro anche lui, in senso positivo: vuole che i suoi giocatori siano sempre al 100%. Fuori dal campo è fantastico. Avere Ranieri può aiutare la Sampdoria a salvarsi: sarebbe bello che rimanesse in Serie A.” Foto: profilo Twitter ufficiale Reggina Calcio 1914 L'articolo Menez: “Al Milan ... Leggi su alfredopedulla

