Lola Ponce “Caliente”, scatto hot e sangria sulle spiagge messicane (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Lola Ponce rapisce i suoi followers con uno sguardo sensuale, l’ultimo scatto ha catturato il consenso dei fan. La cantante è in vacanza in Messico e tra una sangria e l’altra si concede ad un pensiero: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non si può fare nulla. Uno si chiama ieri e l’altro si chiama domani. Oggi è il giorno giusto per amare, crescere e soprattutto vivere … #mexico #staypositive”. Visualizza questo post su Instagram ❤️👋 Sólo hay dos días en el año en que nada se puede hacer. Uno se llama Ayer y el otro se llama Mañana. Hoy es el día adecuado para amar, crecer y sobre todo vivir… #mexico #staypositive #simple 🎞 @raffomarone Un post condiviso da Lola (@LolaPonce) in data: 3 Lug 2020 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lola Ponce Michieletto racconta Rigoletto con Paolo Rossi e De Cataldo RAI - Radiotelevisione Italiana Lola Ponce “Caliente”, scatto hot e sangria sulle spiagge messicane (FOTO)

Lola Ponce rapisce i suoi followers con uno sguardo sensuale, l’ultimo scatto ha catturato il consenso dei fan. La cantante è in vacanza in Messico e tra una sangria e l’altra si concede ad un pensier ...

Fiori ed effetti speciali: Luca Luce, make up artist che dipinge il trucco in 3D

Lo sa soprattutto chi lavora in tv, nel cinema o in teatro: c'è trucco e trucco, ma anche truccatore e truccatore. Soprattutto se si tratta di chi, oltre a sapere illuminare ed esaltare occhi, labbra, ...

Lola Ponce rapisce i suoi followers con uno sguardo sensuale, l’ultimo scatto ha catturato il consenso dei fan. La cantante è in vacanza in Messico e tra una sangria e l’altra si concede ad un pensier ...Lo sa soprattutto chi lavora in tv, nel cinema o in teatro: c'è trucco e trucco, ma anche truccatore e truccatore. Soprattutto se si tratta di chi, oltre a sapere illuminare ed esaltare occhi, labbra, ...