L'asteroide Morricone tra Marte e Giove (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Come stella della musica e del cinema a Ennio Morricone è stato dedicato nel 2016 un asteroide, da allora chiamato '152188 Morricone'. Si tratta del corpo celeste 2005QP51 scoperto dagli astrofili dell'osservatorio di Campo Catino (Frosinone). Per cambiargli il nome è stato necessario il consenso dell'ente internazionale per l'assegnazione dei nomi dei piccoli corpi celesti, il Minor Planet Center. L'asteroide ha un diametro di circa 2 chilometri ed è stato individuato il 27 agosto 2005 da Franco Mallia e Alain Maury. Fa parte degli oggetti della fascia principale degli asteroidi posta fra Marte e Giove. Leggi su liberoquotidiano

Morricone, il più grande artigiano del suono

È mancato nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il compositore 91enne ha scritto molte delle pagine più belle della storia del cinema. Ma ...

