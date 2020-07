La moda si reinventa, sfilate virtuali. E Dior chiama Garrone (Di lunedì 6 luglio 2020) Niente passerelle scintillanti, glamour e lusso. Per la prima volta, causa coronavirus, la settimana parigina della moda va online e riunisce in un evento unico l'haute couture e le collezioni maschili, con i grandi marchi che hanno dovuto reinventarsi vista l'impossibilità di mostrare le loro creazioni al pubblico durante le sfilate.La pandemia, ha stimolato l'estro e la creatività degli stilisti. Qualcuno pensa che l'intero calendario della moda sia a rischio stravolgimento. E se Gucci ha ridotto da cinque a due il numero delle sue sfilate all'anno e Saint Laurent non prende parte all'appuntamento di Parigi perché al lavoro su un progetto misterioso, Dior ha assoldato il regista italiano Matteo Garrone per girare un corto che rappresenti il sogno dell'alta moda: da "Gomorra", quindi, alle sfilate. Per una reinterpretazione poetica dell'idea di Maria Grazia ... Leggi su ilfogliettone

