Il director di Outriders: 'giochi brevi a prezzo pieno non è la strada che dovremmo seguire' (Di lunedì 6 luglio 2020) I giochi a budget elevato dovrebbero continuare a offrire un buon rapporto qualità-prezzo in termini di quantità di contenuti offerti, ha affermato il director di Outriders di Square Enix.Bartosz Kmita, creative director di People Can Fly, ha risposto ai commenti fatti dall'ex PlayStation Shawn Layden, che ha suggerito il mese scorso che i giochi AAA potrebbero dover essere più brevi nella next-gen a causa dell'aumento dei costi di produzione.People Can Fly, in precedenza, ha preso le distanze dai "giochi come servizio", insistendo invece sul fatto che lo sparatutto in arrivo ha un "inizio e fine", senza tagli ai contenuti.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : director Outriders Il director di Outriders: 'giochi brevi a prezzo pieno non è la strada che dovremmo seguire' Eurogamer.it Il director di Outriders: 'giochi brevi a prezzo pieno non è la strada che dovremmo seguire'

I giochi a budget elevato dovrebbero continuare a offrire un buon rapporto qualità-prezzo in termini di quantità di contenuti offerti, ha affermato il director di Outriders di Square Enix. Bartosz Kmi ...

Outriders, il direttore creativo risponde a Layden: "Giochi più brevi? Sarebbe un errore"

Bartosz Kmita, direttore creativo di Outriders, ha recentemente parlato ai microfoni di VGC, rispondendo, tra le altre cose, anche alle interessanti dichiarazioni di Shawn Layden. Poche settimane fa i ...

I giochi a budget elevato dovrebbero continuare a offrire un buon rapporto qualità-prezzo in termini di quantità di contenuti offerti, ha affermato il director di Outriders di Square Enix. Bartosz Kmi ...Bartosz Kmita, direttore creativo di Outriders, ha recentemente parlato ai microfoni di VGC, rispondendo, tra le altre cose, anche alle interessanti dichiarazioni di Shawn Layden. Poche settimane fa i ...