Frosinone, aumentano i poveri e crescono le richieste di aiuto. Anche dagli immigrati. L’impegno della Uil (Di lunedì 6 luglio 2020) L’emergenza covid e il lockdown. Il lavoro, la vita che cambia il modo di lavorare. Poi il lento ritorno alla normalità. Il centro servizi della Uil di via Mola Vecchia di Frosinone da tempo ha riaperto i battenti. Le misure anti covid sono tutte rispettate: distanze tra persone, vetri in plexiglas, accessi contingentati. “La ripartenza nella nostra provincia – dice Anita Tarquini, Segretaria della Uil di Frosinone – è stata come altrove lenta e graduale. Dal periodo delle domande e delle richieste gestite dal nostro personale attraverso il telelavoro, siamo passati alla fase in cui i sevizi alle persone vengono gestiti in sede, come prima del Covid”. “Dalle prime richieste di indennità al bonus baby-sitting, senza dimenticare quello per colf e badanti – ricorda Tarquini – le ragazze del centro servizi hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Le erano stati comunicati alcuni cambiamenti in linea con un progressivo ritorno alla normalità, ma il direttore generale facente funzioni della Asl di Frosinone Patrizia Magrini ha preso carta penna ...

