Finale de Il giovane Montalbano su Rai1 il 6 luglio, a quando le repliche della seconda stagione? (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Finale de Il giovane Montalbano lascerà spazio alle repliche della seconda stagione? Le vicende del commissario, raccontate nella serie prequel di Rai, si concludono stasera 6 luglio con il film tv dal titolo Sette lunedì.Salvo e Livia finalmente trovano del tempo per stare da soli, ma niente andrà come previsto. I due giovani innamorati hanno scelto la Provenza come luogo per la loro vacanza, la prima insieme da quando si conoscono. Un luogo romantico che permetterà anche a Salvo di andare a trovare suo padre insieme alla fidanzata. Ma quando ce l’ha di fronte, il commissario non riesce a sentire nulla verso di lui.Intanto il giovane commissario è alle prese con due casi molto complicati. Da una parte c'è l’omicidio di Attilio Gambardella, dall'altra una scia di violenza raccapricciante ai danni di animali. Le stragi si ... Leggi su optimagazine

