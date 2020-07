Enzo Salvi torna in tv dopo l’aggressione: come sta oggi il pappagallo Fly (Di lunedì 6 luglio 2020) Enzo Salvi è tornato in tv dopo l’aggressione degli scorsi giorni a Ostia in cui è rimasto coinvolto anche il fedele pappagallo Fly. Il comico e attore romano è stato ospite de La vita in diretta estate nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 6 luglio 2020. Er Cipolla è apparso piuttosto provato dall’intera … L'articolo Enzo Salvi torna in tv dopo l’aggressione: come sta oggi il pappagallo Fly proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

matteosalvinimi : Dopo il povero gatto arrostito questa mattina per strada in Toscana da un immigrato irregolare della Costa d'Avorio… - stanzaselvaggia : Sai che il trauma per la pandemia è finito quando vedi che si parla del pappagallo di Enzo Salvi per tre giorni. - enpaonlus : Roma, il pappagallo di Enzo Salvi centrato da una pietra a Ostia - ElisabettaCant4 : @enzo_salvi Dai dai ...auguri campione - LisciandroC : Enzo Salvi e il suo pappagallo aggrediti da un 25enne africano: sassate e calcio alla testa, orrore in pieno giorno… -

Enzo Salvi è tornato in tv dopo l’aggressione degli scorsi giorni a Ostia in cui è rimasto coinvolto anche il fedele pappagallo Fly. Il comico e attore romano è stato ospite de La vita in diretta esta ...

“Catanzaro, facciamo centro” appuntamento con la musica e la comicità

Risate e buona musica sul palco in Piazza Prefettura a Catanzaro. Domani sera (martedì 7 luglio) e il giorno successivo (mercoledì 8 luglio), nell’ambito della programmazione della rassegna “Catanzaro ...

