Benevento, illeggittimo il traferimento di Panella: il comune lo dovrà risarcire (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte della Confederazione Unitaria di Base (CUB) in merito all’illeggittimo trasferimento si Luigi Panella dal settore Urbanistica nel 2016. “Il Giudice del lavoro, dott.ssa Adriana Mari, con la sentenza depositata il 2 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal dott. Luigi Panella, dipendente del comune di Benevento, assistito dagli avvocati Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli, ha dichiarato “illegittimo il trasferimento disposto con provvedimento prot.n. 104113 del 28.11.2016 del Segretario Generale e accertato il demansionamento” con conseguente condanna dell’Ente al pagamento di un risarcimento al dipendente e delle spese di lite. Poco dopo l’insediamento dell’amministrazione Mastella, il funzionario all’epoca coordinatore dello Sportello Unico ... Leggi su anteprima24

