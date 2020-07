Angeli nati nella pandemia (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuliano Macca crea figure che sembrano muoversi tra le nuvole, corpi innocenti dagli sguardi colpevoli, perché la vera bellezza è tremenda... E sono state dipinte nei mesi della nostra «reclusione».C'è un limbo dove stanno esseri che ci assomigliano ma non hanno raggiunto la vita, non hanno conosciuto il bene e il male, non hanno peccato. Sono i concepiti e i non nati, gli innocenti per l'impossibilità della colpa, o forse sono i bambini, morti senza aver conosciuto il male, lasciandoci il loro sorriso. Gli Angeli, no; gli Angeli sono imbronciati, solitari, e non condividono né il male, né il bene, né il tempo. Stanno in uno spazio che è solo loro, e si mostrano assai raramente. Hanno bisogno di intermediari, di interpreti, di testimoni. Per stabilire un rapporto con noi. Sono soli gli Angeli o siamo soli noi? ... Leggi su panorama

panorama_it : Giuliano Macca crea figure che sembrano muoversi tra le nuvole, corpi innocenti dagli sguardi colpevoli, perché la… - BensoSil : Milioni e milioni di bimbi non nati, angeli in paradiso. Tra guerre e aborti, una umanità mai nata e vissuta. Umani… - VittorioCataldi : Esistono leoni alati, sfingi col seno di donna, angeli in bianco e ninfe del mare: a colui che sostiene sulle sue s… -

Ultime Notizie dalla rete : Angeli nati Angeli nati nella pandemia Panorama Annamaria Gallo, moglie Nino D’Angelo/ Coppia da 40 anni: “Siamo cresciuti insieme”

Annamaria Gallo è ormai conosciuta con il cognome di D’Angelo, dovuto al suo matrimonio con il cantante napoletano Nino D’Angelo. La loro coppia è in piedi ormai da oltre 40 anni: un matrimonio davver ...

L'Angelo Rehael, simbolo di discernimento e comprensione

Rehael protegge le persone nate tra il 4 e l'8 ottobre. Valori come l’amore per la famiglia e la condivisione, caratterizzano questo angelo custode della Bilancia, scopri di più su di lui e su come in ...

Annamaria Gallo è ormai conosciuta con il cognome di D’Angelo, dovuto al suo matrimonio con il cantante napoletano Nino D’Angelo. La loro coppia è in piedi ormai da oltre 40 anni: un matrimonio davver ...Rehael protegge le persone nate tra il 4 e l'8 ottobre. Valori come l’amore per la famiglia e la condivisione, caratterizzano questo angelo custode della Bilancia, scopri di più su di lui e su come in ...