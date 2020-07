Andrea Damante: discoteca chiusa e un mare di critiche per il djset “affollato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Damante torna a fare i suoi djset, ma dimentica di fare i conti con il mondo che è cambiato a causa della pandemia. I suoi scatti dalla console con il pubblico accorso a vederlo allegramente “assembrato” non mancano di sollevare moltissime critiche da parte dei follower, sul mancato rispetto delle distanze di sicurezza. View this post on Instagram The Family is Back!! A post shared by D A M A (@AndreaDamante) on Jul 5, 2020 at 1:05pm PDT E’ accaduto a Alba Adriatica, nella celebre discoteca Il Gattopardo, che a causa della serata ha subito anche delle gravi consegueze: la chiusura per 5 giorni. Come riporta “Il Centro” “nel locale erano presenti oltre duemila persone, perlopiù molto giovani, fra i 18 e i 22 anni. Il questore di Teramo, Enrico De Simone, a questo punto ha disposto la chiusura ... Leggi su tvzap.kataweb

