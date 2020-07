Amore criminale, fidanzatini fermati sul lungomare: “Girano con le pistole” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – fidanzatini di 15 anni andavano in giro con pistole giocattolo nella zona del lungomare di Napoli. E’ quanto emerge dai controlli dei carabinieri del Comando Provinciale effettuati lo scorso weekend nei quartieri Chiaia, Posillipo, Pianura e Soccavo. Forte l’attenzione nelle aree più frequentate dai giovani e dai turisti. Nei soli quartieri di Posillipo e Mergellina i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno controllato 181 persone – 31 quelle già note alle forze dell’ordine – e 56 veicoli. Undici le “due ruote” poste sotto sequestro. Nessuna tolleranza per chi non indossa il casco e non rispetta il codice della strada: ben 34 infatti le sanzioni per un totale complessivo di 16mila euro. Due le persone denunciate per guida senza patente, 7 i parcheggiatori abusivi finiti nelle ... Leggi su anteprima24

AndreaMusitanoG : @giusyoni Un vero matrimonio non finisce mai, anche se non si vive più insieme, anche se uno si arruola nella Legio… - GianlucaCoccia : Alla fine lo scrittore è sempre un passo avanti al lettore; l’assassina era la figlia e non la moglie. Il reo confe… - timetosaybyebye : Unohana Retsu: insegnante di matematica. Terrorizza chiunque con un solo sguardo. Probabilmente ha avuto una storia… - tottiseyes_ : Mesina, criminale e bandito sardo, trattato come “mito tra evasioni e fughe d’amore” dalla stampa dell’isola penso di aver finito le parole - GloriaVeronesi : @biondox Nuovo cinema paradiso La prima cosa bella Le conseguenze dell'amore L'uomo in più Miele Respiro Amici miei… -