Traffico Roma del 05-07-2020 ore 17:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti per Traffico intenso sulla litoranea tra il Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni rallentamenti sulla via Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta In quest’ultima direzione con Traffico anche sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in direzione di Roma resta chiusa a Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti via Ernesto Mauri per una perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale in Per lo svolgimento in Piazza di Porta San Giovanni una manifestazione possibili disagi per il Traffico di zona fino a termine vento previsto per le 18:30 mercatino ad Ostia sul viale delle Repubbliche Marinare chiuso il tratto tra il lungomare Toscanelli e Corso Duca di Genova per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - astralmobilita : ??? #FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa traffico sospeso tra #Maccarese #Fregene e #Torrimpietra #Palidoro pe… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Valmontone (Km 586,5) in uscita in direzione da Fire… - PopperKarla : RT @aptlombardi: la decisione di riaprire #Linate nonostante lo scarso traffico aereo è l'ennesimo schiaffo romano a #Malpensa che farà sì… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Morto Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale. “Gigante del garantismo, ha lottato per i diritti fino ai suoi ultimi giorni”

“Poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 5 luglio, si è spento presso l’ospedale Gemelli a Roma all’età di 93 anni mio padre Mauro Mellini, fondatore del Partito Radicale, Deputato della Repubblica ...

Dove vedere NAPOLI ROMA Streaming senza ROJADIRECTA Link Gratis Online | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Roma in streaming e in diretta tv, partita valida per la 30a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio San Paolo alle ore 21:45 di oggi domencia 5 luglio 2020. Le ...

