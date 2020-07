Star Wars: Squadrons vi permetterà di nascondere l'HUD e le personalizzazioni degli altri giocatori (Di domenica 5 luglio 2020) Nella giornata di oggi, EA ha confermato alcune feature molto interessanti per Star Wars: Squadrons, le quali permetteranno ai giocatori che lo desiderano di nascondere le personalizzazioni degli altri giocatori e perfino alcuni elementi dell'HUD.Ecco quanto dichiarato dal direttore creativo Ian S. Frazier in un'intervista con IGN:"Alcuni giocatori non vogliono vedere le personalizzazioni degli altri giocatori. Non importa quanto plausibile possano essere, vogliono avere un'esperienza identica a quella dei film, ne più ne meno e ne siamo consapevoli. Per questo avremo un'opzione in gioco che vi permetterà di nascondere gli elementi cosmetici degli altri giocatori. Se l'attiverete, potete decidere di personalizzare il vostro TIE Fighter come volete, lo vedrete, ma tutti gli altri giocatori saranno dei semplicissimi TIE Fighter per voi.".Leggi altro... Leggi su eurogamer

