Sorpresa Coutinho: spunta una nuova pretendente, traballa l’idea Premier (Di domenica 5 luglio 2020) Quando il Barcellona lo ha acquistato dal Liverpool nel gennaio 2018, in molti erano convinti che i blaugrana avevano appena individuato l'erede di Neymar. Così non è stato per Philippe Coutinho. Non solo i catalani non hanno mai saputo valorizzarlo al meglio, ma, per ironia della sorte, i Reds inglesi hanno persino iniziato a togliersi grandi soddisfazioni, contribuendo in qualche modo a dare del brasiliano l'immagine di un giocatore poco decisivo e consistente. Il Barcellona lo ha parcheggiato in prestito al Bayern Monaco fino al termine di questa stagione, anche se sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo nella sessione estiva.RICHIESTECoutinho ha ancora molti ammiratori, specialmente in Premier League. Chelsea, Manchester United, Arsenal e Leicester City sono pronti a farsi avanti per convincere il Barcellona a cederlo. Tuttavia, secondo quanto ... Leggi su itasportpress

Era dal 1990 che la Premier League non tonava nel Merseyside. Non ci erano riusciti Benitez e Gerrard, Suarez e Coutinho, Sterling e Rodgers, Xabi Alonso e Mascherano. Ci sono riusciti Klopp e Salah, ...

