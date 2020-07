Riforma pensioni 2020: quota 41 miraggio o ancora possibile? Le novità (Di domenica 5 luglio 2020) Angelo Mele, amministratore del Gruppo lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, ha nella giornata di ieri condiviso un post di un iscritto che poche ore prima aveva incalzato, lamentandosi chiaramente col Governo ed incitando i colleghi/compagni di battaglia per la quota 41 a darsi una svegliata, a non mollare sulle richieste per la prossima Riforma delle pensioni. Se tutti, fa notare Zeus, hanno ottenuto bonus in questo periodo emergenziale, e ci sta, data la situazione economica disastrosa e la messa in ginocchio di molte attività a causa del Covid19, come mai il Governo continua, dice infuriato, con il mantra ‘che non ci sono risorse’ solo quando si tratta di concedere la quota 41 ai precoci? Riforma pensioni 2020: precoci e quota 41 contro il Governo Ecco il post integrale: “SCUSATE… MA CI RENDIAMO CONTO… BONUS VACANZE.. ... Leggi su pensionipertutti

Riforma pensioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Riforma pensioni