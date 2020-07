Quel tesoro di Diana: che fine hanno fatto i suoi gioielli? (Di domenica 5 luglio 2020) In un mondo parallelo non distante dai nostri cuori, Lady Diana starebbe forse aggiungendo un ciondolo a un bracciale regalatole dagli adorati nipoti. Se la principessa non fosse scomparsa in una notte parigina della fine di agosto del 1997, adesso con buona approssimazione sarebbe una nonna felice che ha appena scartato i regali per il suo compleanno. Sono 59 infatti gli anni che Diana non ha compiuto (era nata il 1 luglio 1961), la maggior parte dei quali vissuti sotto i riflettori. Leggi su vanityfair

Una collezione di inestimabile valore, ora posseduta da William e Harry. Anzi, secondo il volere di Lady D, dalle loro mogli. Ma non è tutto: i Windsor si sono ripresi qualche regalo e qualcosa è fini ...

Il ministero dell'Economia ha alzato il sipario sui Btp Futura, seconda emissione, dopo i Btp Italia, dedicata alle famiglie e la cui raccolta dovrebbe essere destinata alle misure di rilancio post Co ...

