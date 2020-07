Pogba ci dà un taglio e si unisce al Black Lives Matter (Di domenica 5 luglio 2020) Sembrava non dovesse neppure scendere in campo a causa di uno scontro fortuito di gioco col compagno Bruno Fernandes in allenamento. Invece, Paul Pogba si è visto, eccome, in campo col suo Manchester United nel successo contro il Bournemouth. In modo particolare, il francese si è fatto notare, oltre che per la buonissima prestazione, per il nuovo look: un taglio di capelli per il movimento Black Lives Matter.Pogba ci dà un taglio: il gesto per il Black Lives Mattercaption id="attachment 986995" align="alignnone" width="459" Pogba Manchester United (getty images)/captionPaul Pogba si è presentato in campo contro il Bournemouth con un particolare taglio di capelli con il quale ha mostrato il suo omaggio al movimento Black Lives Matter, nato per combattere contro ogni forma di razzismo a seguito dell'uccisione di George Floyd, il 46enne morto dopo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pogba ci dà un taglio e si unisce al Black Lives Matter - - TheLocketto : @SpudFNVPN Se arriva Pogba mi taglio l'uccello [CIT] - Francesco_Ponch : @mikipapini @ilciccio67 @PaPaganini Pogba non prende cifre folli. Dovrebbe essere intorno ai 9 dato che hanno anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba taglio Pogba, nuovo taglio di capelli per il movimento Black lives matter – Foto CalcioToday.it