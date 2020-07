Partite Serie A oggi: orari, Sky o Dazn, dove vederle in tv o in streaming, il programma di domenica 5 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Partite Serie A oggi domenica 5 luglio, anche stasera si prospetta un intenso programma per tutti gli appassionati di calcio. In realtà già da oggi pomeriggio avremo un piccolo antipasto con il match tra Inter e Bologna in programma alle ore 17.15. Ieri intanto si sono disputate tre Partite: nel derby della Mole la Juventus ha battuto il Torino con un netto 4-1, mentre il Sassuolo – sempre con 4 reti – ha superato il Lecce 4-2. In serata infine pesante k.o. della (rimaneggiata) Lazio con il Milan (0-3): i biancocelesti precipitano così a -7 dalla vetta vedendo allontanarsi il sogno scudetto. Partite Serie A oggi domenica 5 luglio 2020: tutti gli incontri, dove vederli in tv o in streaming su Sky o Dazn Si parte come detto alle 17.15 con Inter-Bologna. La partita sarà trasmessa su Dazn. A seguire ecco tutti gli incontri in programma per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

